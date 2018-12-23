Установленный в Дубае новогодний шар попал в Книгу рекордов Гиннесса

В торгово-развлекательном центре The Dubai Mall сегодня установили самый большой в мире новогодний шар. Украшение размером 6,6 м в высоту, 4,7 м в ширину уже попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Самый большой в мире новогодний шар был изготовлен на заказ американской дизайнерской компанией из металла. Размеры этого «шарика» - около 6,6 метра в высоту и около 4,7 метра в ширину, а весит украшение 1100 кг. Команда из 15 специалистов две ночи собирала украшение, и еще одна ночь ушла на то, чтобы подвесить гигантскую конструкцию.

Гигантская елочная игрушка уже официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой новогодний шар. Конструкция с этим шаром и еще четырьмя немного уступающими ему по размеру украшениями провисит в торгово-развлекательном центре до конца января, сообщает ТАСС.