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Установленный в Дубае новогодний шар попал в Книгу рекордов Гиннесса
23 декабря 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
В торгово-развлекательном центре The Dubai Mall сегодня установили самый большой в мире новогодний шар. Украшение размером 6,6 м в высоту, 4,7 м в ширину уже попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Самый большой в мире новогодний шар был изготовлен на заказ американской дизайнерской компанией из металла. Размеры этого «шарика» - около 6,6 метра в высоту и около 4,7 метра в ширину, а весит украшение 1100 кг. Команда из 15 специалистов две ночи собирала украшение, и еще одна ночь ушла на то, чтобы подвесить гигантскую конструкцию.
Гигантская елочная игрушка уже официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой новогодний шар. Конструкция с этим шаром и еще четырьмя немного уступающими ему по размеру украшениями провисит в торгово-развлекательном центре до конца января, сообщает ТАСС.
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