"Токио вам не резиновый": японские власти борются с перенаселением столицы

Японские власти в борьбе с перенаселением Токио предложили три миллиона йен (около 27 000 долларов) каждому жителю столицы, кто согласится покинуть столичный регион и переехать жить в провинцию.

Немецкое правительство пытается аналогичным путем решить миграционную проблему. Каждому мигранту, который согласится покинуть Германию и вернуться в свою страну, они обещают заплатить 3 000 евро. Впрочем, ни в первом, ни во втором случаях очереди за деньгами почему-то не выстраиваются. Тем не менее, эти примеры показательны.

Власти вдруг осознали, что миграционные потоки необходимо контролировать, и теперь пытаются повернуть вспять те процессы, которые сами же ранее поощряли. Однако финансовые стимулы вряд ли сработают в данной ситуации: люди переезжают из провинции в столицу или из одной страны в другую потому, что хотят кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. А определенный уровень жизни, как правило, достижим лишь в крупнейших городах.

Следует ожидать, что тренд на урбанизацию продолжит усиливаться. В связи с этим власти будут вынуждены прибегать не только к финансовым стимулам, но и к принуждению разной степени жесткости в попытках удержать контроль над миграционными потоками, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».