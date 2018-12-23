Пранкеры пообщались с предстоятелем новой церкви Украины

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) побеседовали с предстоятелем новой украинской церкви Епифанием (Думенко) от имени представителя Европарламента Дэвида Макаллистера.

«Надеемся, что новая церковь Украины поддержит Петра Порошенко на следующих президентских выборах, поскольку он сыграл большую роль в украинском церковном вопросе», - заявили пранкеры Епифанию от имени главы комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера.

«Конечно. Мы видим на этом посту только Порошенко. Он должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране», - ответил новоизбранный предстоятель новообразованной украинской церкви. Полная запись разговора доступна на Youtube. Отдельно отметим, что Епифаний вел разговор на русском языке.