Власти Британии: террористы готовят атаки на пассажирские самолеты

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес в воскресенье заявил, что террористы группировки "Аль-Каида", которая запрещена в России, готовят атаки на пассажирские самолеты.

По словам Уоллеса, террористы в настоящий момент занимаются активной разработкой технологий, которые позволяют сбивать пассажирские самолеты, передает издание Times

Специалист отметил, что члены террористической организации для сбивания самолетов могут применять миниатюрные бомбы и беспилотники с взрывчаткой. Источники утверждают, что эскизы подобных дронов были найдены в рамках расследования, проведенного в Британии.