В сети появился ролик, в котором можно увидеть испытания двух американских "царь-бомб" Massive Ordnance Penetrator. Боеприпасы в рамках тестирования сбрасывал стратегический бомбардировщик B-2 Spirit.

На видеозаписи, которая была опубликована на днях на YouTube-канале портала The Aviationist, можно увидеть, как самолет поднялся с взлетно-посадочной полосы авиабаза Уайтмен в штате Миссури и через некоторое время сбросил две сверхмощные авиабомбы.

Отметим, что GBU-57 — это корректируемый авиационный боеприпас, масса которого достигает 13,6 тонны. Данная бомба способна проникать в грунт на глубину до 61 метра, а также пробивать примерно 19 метров армированного бетона.