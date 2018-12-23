Австралийские ученые обнаружили более ста новых видов животных

Более ста видов животных, ранее неизвестных науке, привезли исследователи Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии из экспедиции в Морской заповедник Содружества Хуон.

Морской заповедник Содружества Хуон представляет собой охраняемый район побережья Хобарт в Тасмании, Австралия. Заповедник охватывает около 70 подводных гор, расположенных на глубине от 1000 до 2000 метров. Натуралисты в течение четырех недель исследовали район с помощью современной техники.

«В общей сложности мы обследовали 45 подводных гор, семь из них изучили в деталях. Длина всего пути составила 200 километров. Благодаря современным камерам мы «пролетели» над морским дном на высоте двух метров, опустились на глубину 1900 метров, собрали 60 тысяч стереоизображений и записали 300 часов видео. Все это мы позднее будем анализировать», - рассказал руководитель экспедиции Алан Уильямс.

В ходе экспедиции ученые запечатлели множество редких видов морской фауны и привезли образцы более ста видов ранее неизвестных науке животных, сообщает Naked Science.