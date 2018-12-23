Эксперт счел глупостью идею Киева отправить в Керченский пролив британское судно

Политолог Владимир Корнилов высказался насчет предложения украинского заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака отправить в Керченский пролив британское судно.

Корнилов отметил, что данное предложение со стороны Киева является "откровенной глупостью". Эксперт полагает, что украинский политик так смело раздает британцам советы, так как рассчитывает на то, что подобные "авантюры" будут совершаться чужими руками.