В Британии узнали о заговоре Уильямсона против Мэй

В британскую прессу просочилась информация о заговоре главы британского министерства обороны Гэвина Уильямсона против премьер-министра страны Терезы Мэй из подслушанного разговора в ресторане.

Британской газете The Times стало известно о разговоре, который произошел между министром обороны Гэвином Уильямсоном и его друзьями в ресторане отеля. В частности, утверждает газета, в беседа шла речь о смещении со своего поста действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и ее возможных преемников – министра внутренних дел Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта.

В ближайшем окружении министра обороны Великобритании уже отреагировали на это сообщение, назвав его «клеветнической кампанией» против Гэвина Уильямсона, пишет «МК».