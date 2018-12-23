Жителей Индонезии предупредили об угрозе повторных цунами

Власти Индонезии в воскресенье предупредили население страны об угрозе повторных цунами. Согласно последней информации специалистов, гигантские волны могут обрушиться на острова Суматра и Ява.

Гражданам рекомендуют не подходить к прибрежным линиям, поскольку угроза новых ударов цунами сохраняется. Как сообщает сегодня агентство Antara, ссылаясь на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, местным жителям следует соблюдать все правила безопасности и без необходимости не покидать дома.

Напомним, в результате цунами погибли 222 человека. Травмы различной степени тяжести получили 843 человека. Еще 28 считаются пропавшими без вести.