Скончался последний участник восстания в Варшавском гетто

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью последнего выжившего участника восстания в Варшавском гетто. Симха Ротем (Ратайзер) скончался в возрасте 94 лет.

«Симха Ротем воевал с нацистами, спасал евреев, а после холокоста приехал в Израиль и стал примером героизма для народных масс», - отметил премьер Израиля в своем твиттере.

Восстание в Варшавском гетто произошло в апреле 1943 года. В ходе его жестокого подавления фашисты убили более 13 тысяч человек. Однако вслед за этим восстанием вспыхнули другие – в лагерях Освенцим, Собибор и Треблинка.

Симха Ротем (Ратайзер) скончался в возрасте 94 лет в Израиле, передает RT.