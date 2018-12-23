В Крыму советуют делегации ООН оценить соблюдение прав человека и извиниться

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в воскресенье призвал делегацию ООН посетить Крым, оценить ситуацию с "нарушением прав человека" и, если эта информация не подтвердится, принести извинения.

Напомним, накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает нарушения прав человека, которые якобы были зафиксированы в Крыму. Этот документ был ранее предложен украинской стороной.

Ефим Фикс предложил создать комиссию, которая приедет на полуостров и сможет осмотреть любые населенные пункты, чтобы убедиться в ложности вышеуказанной информации. Если представители ООН не увидят нарушений, то им, по мнению политика, следует выйти на площадь имени Ленина в Симферополе и публично извиниться, передает ТАСС.