В Индонезии во время цунами погиб участник местной поп-группы

В Индонезии во время цунами погиб участник популярной в стране музыкальной группы Seventeen. Ранее на западное побережье страны обрушилась гигантская волна, которая унесла жизни 168 человек.

Известно, что удар цунами, в частности, пришелся на место, где выступала группа Seventeen. Дилана Сахару вместе с его коллегами унесло в море. Как сообщает издание Jakarta Post , впоследствии выяснилось, что он погиб, а еще четыре члена коллектива пока считаются пропавшими без вести.