В Индонезии во время цунами погиб участник местной поп-группы
23 декабря 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
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23 декабря 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
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Власти Британии: террористы готовят атаки на пассажирские самолеты
В Пермском крае 24 декабря объявили днем траура по погибшим шахтерам
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В сети опубликовали видео испытаний двух американских "царь-бомб"
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Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку из-за сломанной кофеварки
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