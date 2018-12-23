Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку из-за сломанной кофеварки

Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку из-за сломавшейся кофеварки. Согласно последним данным, воздушное судно следовало во Франкфурт-на-Майне из датского города Биллунн.

В кофеварке, как сообщают осведомленные источники, произошло короткое замыкание. Бортпроводники почувствовали запах гари и сообщили об этом командиру самолета, который принял решение посадить летательный аппарат в аэропорту Берлина, передает ТАСС информацию DPA.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета в момент инцидента находились девяносто пассажиров, ни один из них не пострадал.