"Дурной пример заразителен": Черногория намерена добиваться автокефалии

Вслед за Украиной президент Черногории Мило Джуканович сделал заявление, что его государство намерено добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ).

Власти республики выступают за многонациональное и многоконфессиональное светское государство и на сегодняшний день находятся в острых разногласиях с СПЦ и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.

Отметим, в настоящий момент непризнанную Черногорскую православную церковь возглавляет лишенный ранее сана в Сербской православной церкви самопровозглашенный черногорский "патриарх" Мираш Дедеич.

"Я много раз говорил, что для меня лично несомненным фактом является историческая автокефальность Черногорской православной церкви. Конечно, ей должна быть оказана помощь", - цитирует Джукановича РИА Новости.