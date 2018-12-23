Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с сильным цунами

В телеграмме Путин попросил своего коллегу принять глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разгула стихии, передает РИА "Новости"

Российский лидер отметил, что народ РФ разделяет скорбь жителей Индонезии. Владимир Путин также передал слова сочувствия и поддержки близким и родным погибших и пожелал пострадавшим скорее выздороветь.

Ранее сообщалось, что цунами унесло жизни 168 человек.