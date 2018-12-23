Макрон пообещал сурово наказать протестующих

Французский лидер Эммануэль Макрон в воскресенье, 23 декабря, пригрозил представителям движения "желтые жилеты" суровым наказанием. Накануне по всей Франции были устроены серьезные погромы.

Макрон подчеркнул, что французская юстиция непременно примет максимально жесткие меры в отношении правонарушителей, передает сегодня телеканал BFMTV.

Политик также обратился к населению страны и призвал граждан приложить максимальные усилия для ослабления напряженности. По словам Эммануэля Макрона, на территории Франции в настоящий момент должен быть порядок, а также спокойствие и согласие.