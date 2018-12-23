Трамп рассказал, как на самом деле относился к экс-главе Пентагона

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, как на самом деле относится к бывшему главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Об отставке руководителя оборонного ведомства США стало известно на днях.

Трамп напомнил, что его предшественник Барак Обама "бесславно" уволил Мэттиса, однако сам он дал главе Пентагона второй шанс. По словам президента, многие считали, что ему не следовало принимать такое решение, но он счел это своим долгом.

На своей страничке в социальной сети Twitter политик отметил, что лишь при нем Джеймс Мэттис располагал уникальными ресурсами, которых ранее у него никогда не было. Публикацию Трамп завершил словами: "Союзники важны, но не тогда, когда они пользуются США".