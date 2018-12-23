Сьерра-Леоне. Тони Блэр наш верховный вождь

Гражданская война началась в Сьерра-Леоне в начале 90-х. Повстанческая армия «Объединенный революционный фронт» (ОРФ) прикрываясь лозунгами о справедливом распределении доходов между населением от продажи алмазов, которыми славится страна, сумела установить контроль над ресурсами.

Живут же люди! Неограненный алмаз республики Сьерра-Леоне

На самом деле деньги пошли на оружие для повстанцев. ОРФ стал известен в мире особой жестокостью по отношению к местному населению и использованием в качестве солдат детей-подростков, которых накачивали наркотиками.

Двухтысячный год. Для защиты Фритауна - столицы Сьерра-Леоне от очередного нападения ОРФ, Тони Блэр, в то время премьер-министр Великобритании, посылает полторы тысячи солдат британской армии. В 2002 году гражданская война заканчивается подписанием мирного договора, а 30 мая 2007 года, Тони Блэр объявляется верховным вождем Сьерра-Леоне. Основание – активное участие в прекращении гражданской войны. Это звание позволяет Блэру заседать в парламенте.