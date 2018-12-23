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Сьерра-Леоне. Тони Блэр наш верховный вождь

23 декабря 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сьерра-Леоне. Тони Блэр наш верховный вождь

Гражданская война началась в Сьерра-Леоне в начале 90-х. Повстанческая армия «Объединенный революционный фронт» (ОРФ) прикрываясь лозунгами о справедливом распределении доходов между населением от продажи алмазов, которыми славится страна, сумела установить контроль над ресурсами.

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Живут же люди! Неограненный алмаз республики Сьерра-Леоне

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Двухтысячный год. Для защиты Фритауна - столицы Сьерра-Леоне от очередного нападения ОРФ, Тони Блэр, в то время премьер-министр Великобритании, посылает полторы тысячи солдат британской армии. В 2002 году гражданская война заканчивается подписанием мирного договора, а 30 мая 2007 года, Тони Блэр объявляется верховным вождем Сьерра-Леоне. Основание – активное участие в прекращении гражданской войны. Это звание позволяет Блэру заседать в парламенте. 

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Два истребителя Су-30М2 прилетели из Краснодарского края в Севастополь и сели на аэродроме "Бельбек", где была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП).

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Цистерну со скелетами, закопанную в землю, обнаружили в Одессе

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Ученые доказали, что регулярный секс для женщин даже полезнее, чем для мужчин

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Вдова актера Марьянова Ксения Бик намерена бороться с обвинениями

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Живут же люди! Неограненный алмаз республики Сьерра-Леоне

Это романтичное название «Львиные горы», а именно так переводится Сьерра-Леоне, полуострову, а затем и остальной прилегающей территории дали португальцы, которые первыми из европейцев в 1462 году открыли эти земли. «Горами» - местные холмы можно назвать с большой натяжкой

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