Всемирно известный предприниматель и миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск высказался о российском двигателе РД-180. По мнению американского бизнесмена, данное устройство является "великолепным".

Илон Маск отметил, что довольно странно и стыдно использовать российский двигатель на ракете-носителе Atlas-5, которая была создана в Соединенных Штатах Америки, однако конструкция из РФ поистине "потрясающая", передает в воскресенье, 23 декабря, RT

Напомним, в октябре текущего года США получили партию, состоящую из четырех РД-180. В настоящий момент данный ракетный двигатель применяется на первой ступени Atlas-5.