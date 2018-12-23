Илон Маск назвал российский двигатель РД-180 "великолепным"
23 декабря 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
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23 декабря 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
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