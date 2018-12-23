Число жертв цунами в Индонезии резко возросло – погибли около 170 человек

Утром в воскресенье, 23 декабря, из Индонезии пришли неутешительные новости. Согласно последней информации источников, количество жертв цунами в стране резко возросло и составило почти 170 человек.

К настоящему моменту поступила информация о 168 погибших из-за разгула стихии. Как подчеркивается сегодня на интернет-портале Detik, пострадали не менее 745 человек. Известно, что у них травмы различной степени тяжести, некоторые находятся в больницах.

Кроме того, не менее 30 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Спасатели работают на западном побережье Индонезии.