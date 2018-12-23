Цунами в Индонезии унесло жизни более 60 человек

На западе Индонезии цунами унесло жизни более 60 человек. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Уточняется, что в настоящий момент количество жертв цунами составляет 62 человека, а еще около 20 человек считаются пропавшими без вести. Ранее также сообщалось, что травмы различной степени тяжести получили 584 гражданина, передает сегодня РИА "Новости".