В США рассказали, в каких точках мира может начаться Третья мировая война

Профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли рассказал в каких точках мира может начаться Третья мировая война. Согласно последней информации, сейчас существуют четыре самых "горячих" региона.

Во-первых, речь идет о Южно-Китайском море, где вероятными противниками могут стать США и Китай. В настоящий момент эти страны ведут торговую войну, однако в будущем ситуация может стать хуже.

Во-вторых, внимание следует обратить на Украину. Как уточняет издание The National Interest, в данном регионе обстановку существенно усугубил инцидент в Керченском проливе, где российские таможенники задержали украинских моряков. Это привело к серьезной напряженности между РФ и Западом.

Третьим регионом, опасным с точки зрения возможности начала Третьей мировой, профессор считает Персидский залив. Самыми "проблемными" странами там являются Сирия, Иран и Йемен.

На четвертой позиции оказался Корейский полуостров. Фарли подчеркнул, что в последнее время отношения США и Северной Кореи улучшились, однако мир между этими странами слишком хрупок.