//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Мария Машкова показала фото с мамой и младшим братом
- СМИ пишут о прибавлении в семействе Маликовых
- Вдова актера Марьянова Ксения Бик намерена бороться с обвинениями
- Муж Ксении Собчак перестал носить обручальное кольцо
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В США рассказали, в каких точках мира может начаться Третья мировая война
23 декабря 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли рассказал в каких точках мира может начаться Третья мировая война. Согласно последней информации, сейчас существуют четыре самых "горячих" региона.
Во-первых, речь идет о Южно-Китайском море, где вероятными противниками могут стать США и Китай. В настоящий момент эти страны ведут торговую войну, однако в будущем ситуация может стать хуже.
Во-вторых, внимание следует обратить на Украину. Как уточняет издание The National Interest, в данном регионе обстановку существенно усугубил инцидент в Керченском проливе, где российские таможенники задержали украинских моряков. Это привело к серьезной напряженности между РФ и Западом.
Третьим регионом, опасным с точки зрения возможности начала Третьей мировой, профессор считает Персидский залив. Самыми "проблемными" странами там являются Сирия, Иран и Йемен.
На четвертой позиции оказался Корейский полуостров. Фарли подчеркнул, что в последнее время отношения США и Северной Кореи улучшились, однако мир между этими странами слишком хрупок.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Политика
//В мире
Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ*
//Новости МирТесен
//Армия
//Культура
Сын Натальи Фатеевой рассказал, как живет его мама, "отказавшаяся" от родных
//Политика
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Потерявшегося пятилетнего мальчика нашли в метро Санкт-Петербурга
//В мире
Принятую ГА ООН резолюцию по Крыму на полуострове назвали "пустышкой"
//Новости СМИ2
Найдено тело девятого горняка, погибшего на шахте в Соликамске
//В мире
Число жертв цунами в Индонезии резко возросло – погибли около 170 человек
//Общество
//Общество
//В мире
//Политика
//Политика
Актриса Мария Машкова показала фото с мамой и младшим братом
//Спорт
Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы
//Общество
Видео первой посадки истребителей Су-30М2 на аэродроме "Бельбек" на новой ВПП
//Спорт
//В мире
Цистерну со скелетами, закопанную в землю, обнаружили в Одессе
//Общество
Ученые доказали, что регулярный секс для женщин даже полезнее, чем для мужчин
В СКР подозревают, что 9 человек в шахте в Соликамске погибли
//В мире
//Общество
Водители Porsche и Mercedes устроили дорожный конфликт со стрельбой в Миассе