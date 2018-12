Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ*

Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его специальный представитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретт Макгарк подал в отставку.

При этом, заявление Макгарка об уходе со своего поста Трамп назвал позерством, отметив, что не знает своего спецпредставителя, так как тот был назначен на эту должность Бараком Обамой.

"Предполагалось, что он уйдет в феврале, но он подал в отставку раньше. Позер?" - написал американский президент в Twitter, отметив, что "фейковые новости" раздувают целое событие "из ничего".





Brett McGurk, who I do not know, was appointed by President Obama in 2015. Was supposed to leave in February but he just resigned prior to leaving. Grandstander? The Fake News is making such a big deal about this nothing event!