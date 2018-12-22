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Вокалист украинской группы «Бумбокс» боится выступать в России из-за инопланетян
22 декабря 2018, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский музыкант, вокалист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк перестал гастролировать по России и объяснил почему. Как объяснил Хлывнюк, «...случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и она сейчас как черная дыра». Группа «Бумбокс» не приезжает в Россию с 2014 года.
Хлывнюк не приезжает, хотя сильно соскучился по родным и друзьям, проживающим в России.
Российский музыкант Юрий Лоза считает, что Хлывнюк, сравнивший Россию с черной дырой, сделал неадекватное заявление, - передает РИА Новости. Как объяснил свою точку зрения Лоза, украинский музыкант «ничем не мотивировал свое высказывание».
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