Миллиардер шокировал: Порошенко растранжирил $18 млрд и подсел на иглу

Экс-губернатор Донецкой области, миллиардер Сергей Тарута сделал шокирующее заявление о деятельности президента Украины Петра Порошенко. Тарута назвал состояние украинской экономики плачевным.

По словам миллиардера, транш Международного валютного фонда, который получила Украина, не поможет экономике Киева. Экс-губернатор Донецкой области уверен, что огромные кредитные деньги пойдут на уплату накопленных долгов, - сообщает NewsOne.

"Часть разворуют, часть отдадут под те уже кредиты, которые до этого получили для того, чтобы, опять-таки, возвращать старые кредиты", - цитирует издание миллиардер. По словам Таруты, Порошенко скрыл одну очень важную вещь.

Миллиардер рассказал, что в тот период, когда Порошенко становился президентом, собственные золотовалютные резервы Украины составляли 18 миллиардов долларов, без МВФ. Как отметил Тарута, за правление Порошенко "разграбили, потеряли свои деньги, уничтожили банки, и теперь всё время на игле западных кредиторов, в том числе МВФ".



По мнению Таруты, стыдно сейчас бегать с протянутой рукой и просить кредиты для того, чтобы возвращать старые кредиты.