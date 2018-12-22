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Миллиардер шокировал: Порошенко растранжирил $18 млрд и подсел на иглу
22 декабря 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-губернатор Донецкой области, миллиардер Сергей Тарута сделал шокирующее заявление о деятельности президента Украины Петра Порошенко. Тарута назвал состояние украинской экономики плачевным.
По словам миллиардера, транш Международного валютного фонда, который получила Украина, не поможет экономике Киева. Экс-губернатор Донецкой области уверен, что огромные кредитные деньги пойдут на уплату накопленных долгов, - сообщает NewsOne.
"Часть разворуют, часть отдадут под те уже кредиты, которые до этого получили для того, чтобы, опять-таки, возвращать старые кредиты", - цитирует издание миллиардер. По словам Таруты, Порошенко скрыл одну очень важную вещь.
Миллиардер рассказал, что в тот период, когда Порошенко становился президентом, собственные золотовалютные резервы Украины составляли 18 миллиардов долларов, без МВФ. Как отметил Тарута, за правление Порошенко "разграбили, потеряли свои деньги, уничтожили банки, и теперь всё время на игле западных кредиторов, в том числе МВФ".
По мнению Таруты, стыдно сейчас бегать с протянутой рукой и просить кредиты для того, чтобы возвращать старые кредиты.
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