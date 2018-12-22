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Дело возбуждено в отношении украинского премьера Гройсмана
22 декабря 2018, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два уголовных дела в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Производство уголовных дел открыли по двум статьям - злоупотребление властью или служебным положением и служебная халатность.
Заявителем по делу является депутат Верховной рады Виталий Куприй, - сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ. По данным СМИ, уголовное производство открыто согласно решению суда, который обязал внести данные в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований, - передает РИА Новости.
Имеется информация о том, что Гройсман не получал высшего образования и использовал при устройствах на работы поддельный диплом. НАБУ также начало расследование против бывшего украинского премьера Арсения Яценюка.
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