Цистерну со скелетами, закопанную в землю, обнаружили в Одессе

Цистерну со скелетами людей, закопанную в землю, обнаружили в Одессе. По уточнению украинского агентства УНН, в цистерне найдены два человеческих скелета. Она была закопана в землю.

На месте происшествия работала полиция. Кости на месте их обнаружения осмотрели судмедэксперты. Признаков насильственной смерти не обнаружено. В полиции рассказали, что следов переломов или каких-либо повреждений на скелетах не обнаружено. Пол погибших людей на данный момент установить не удалось.

Украинские сотрудники правоохранительных органов направили найденные скелеты на дополнительную экспертизу, которая должна установить причины гибели людей.