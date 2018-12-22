В ДНР и ЛНР сообщили об активности ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об активности украинских военных у линии соприкосновения. Руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики перебросили к западу Горловки 12 реактивных систем залпового огня «Град».

ВСУ стягивают артиллерию крупного калибра и реактивные системы залпового огня к линии соприкосновения в Донбассе, - сообщает Донецкое агентство новостей. По словам Безсоннова, разведкой ДНР зафиксировано размещение в районе населённого пункта Калиновое в 13 км от линии соприкосновения самоходного артиллерийского дивизиона 152-мм гаубиц 2С3 «Акация» и реактивного дивизиона из 12 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град». Как отметили в ДНР, в эти подразделения подвозятся боеприпасы для орудий и установок, в том числе боеприпасы с фосфором.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что ВСУ перебросили на железнодорожную станцию в Рубежном два состава с танками Т-64, противотанковыми пушками и боевыми машинами пехоты.