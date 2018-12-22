Живут же люди! Неограненный алмаз республики Сьерра-Леоне

Это романтичное название «Львиные горы», а именно так переводится Сьерра-Леоне, полуострову, а затем и остальной прилегающей территории дали португальцы, которые первыми из европейцев в 1462 году открыли эти земли.

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«Горами» - местные холмы можно назвать с большой натяжкой, а название «львиные» - они получили, очевидно, из-за звука падающей воды многочисленных водопадов, который напоминал колонистам рев льва.









Расположенная в Западной Африке, одна из самых маленьких стран континента, омывается водами Атлантического океана и обладает несомненным природным богатством – трехсот километровым побережьем с чистейшим белым песком и живописнейшими, нетронутыми цивилизацией, пляжами.









Но природа не единственное богатство. Бриллианты, как известно, это «лучшие друзья» девушек, так вот от 10 до 20% алмазов, которые продаются в ведущих магазинах мировых столиц, добыты в Сьерра-Леоне.









Страна обладает большими запасами алмазов, бокситов, золота, платины и именно здесь в 1972 году был добыт алмаз, получивший гордое имя – «Звезда Сьерра-Леоне» весом 968,9 карат, из которого впоследствии были изготовлены семнадцать алмазов.









Тринадцать стали обладателями степени «безупречный», а шесть украсили ожерелье «Звезда Сьерра-Леоне». Это четвертый, из найденных, по величине и один из самых «чистых» алмазов в мире. К сожалению, во времена гражданской войны, которая длилась в стране с 1991 по 1999 год, средства, выручаемые от добычи алмазов в стране, шли на покупку оружия. Поэтому алмазы, добываемые в то время, получили имя «кровавые».









Сьерра-Леоне является страной, где в 1607 году, в городе-столице с гордым названием Фритаун («Город свободы»), состоялась первая за пределами Англии, (подтвержденная документально) постановка «Гамлета» Шекспира. Драма была сыграна командой английских моряков, с корабля «Красный дракон» Ост-Индской компании, капитан которого был завзятый театрал. Шторма, обрушившиеся на Сьерра-Леоне, не позволяли каравану судов продвигаться дальше в Индию, и дабы моряки не погрязли в безделье и азартных играх капитан принял решение «окультурить» вынужденный простой.









На территории страны произрастают ценные породы деревьев, в океане много рыбы – казалось бы, остается только жить и радоваться. Однако, не все так просто в «королевстве». Несмотря на богатые залежи полезных ископаемых, большие сельскохозяйственные угодья и рыболовные ресурсы, страна остается одной из самых бедных в мире.









Виной тому не лень, ведь как не странно для Африки, жители страны отличаются трудолюбием, а сильнейшая коррупция и неадекватное распределение средств.









Основные денежные средства от реализации ресурсов сконцентрированы у лидеров страны, которые обращаются с ними по-своему усмотрения, но никак не в пользу народа.









Также, на любом уровне процветает коррупция, которая проникла абсолютно во все сферы жизни и принцип – «без денег здесь бесполезно искать справедливости» работает на все 100%.









Ситуацию мог бы, наверное, спасти туризм, но, к сожалению, ряд факторов тормозит развитие данной отрасли. Малярийные комары и скорпионы, крокодилы и барракуды, представляют особую опасность для человека.

















Желтая лихорадка, гепатит А – список прививок, которые необходимо сделать впечатляет. А ведь не от всего можно сделать прививку – так, вирус Эбола четыре года назад унес жизни полторы тысячи человек.









Автомобиль является основным видом транспорта, но качество дорог удручающее: из 11 000 км только 9% являются асфальтированными, остальные с грунтовым покрытием, которое в дождь, а страна признана самой дождливой в Западной Африке, превращается в непроходимое месиво.









Ну, а напоследок, любопытный факт. Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, в 2007 году, получил почетное звание верховного вождя Сьерра-Лионе, за помощь в прекращении гражданской войны. В 2000 году Блэр отправил полторы тысячи британских военных для защиты столицы Фритауна от повстанческой армии и за это был награжден почетным присутствием в парламенте. Вот интересно, а жезл вождя ему выдали?









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