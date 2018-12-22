В Канаде пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Пассажирский лайнер американской авиакомпании Delta выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в воздушной гавани канадского Саскатуна, провинция Саскачеван, сообщил телеканал CTV.

Причиной произошедшего стала непогода, разыгравшаяся в регионе, в частности, сильный ветер и гололед. Уточняется, что воздушное судно потеряло контроль во время руления по полосе.

На борту воздушного судна в тот момент находились 74 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры самостоятельно покинули лайнер по трапу и были доставлены в здание аэропорта.