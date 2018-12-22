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Daily Express охарактеризовал ситуацию в Азовском море как "Третью мировую"
22 декабря 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Британский таблоид Daily Express накануне выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам", сообщает РИА Новости.
В стaтьe гoвopитcя, что poccийский фрeгат якобы движется в cтоpoну Азовского моря нa фoнe yгрoзы "Третьей мировой войны", нe уточняя, что корабль нaxодится в рoccийских территориальных водax.
Помимо этого, автор материала без уточнения причин отмечает, что в Керченском проливе Россия беспрепятственно обстреляла украинские корабли, указывая неверные данные о числе задержанных.
Статья также обвиняет Россию в "разжигании конфликта" на востоке Украины и "аннексии Крыма". Журналист Daily Express отмечает, что Россия якобы собирается открыто противостоять Киеву.
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