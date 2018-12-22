Правительство США с 22 декабря частично приостанавливает работу

Сенат Конгресса США завершил заседание, не проголосовав об очередном продлении работы правительства, что ведет к частичной приостановке работы федеральных ведомств с 22 декабря (08:00 мск субботы).

Как сообщает The Washington Post, законодатели покинули здание Капитолия, так и не приняв решения по бюджету. А это означает, что финансирование ведомств будет приостановлено.

Это уже третье "закрытие" правительства в этом году, на этот раз - из-за отсутствия согласия между Дональдом Трампом и конгрессом по финансированию обеспечения безопасности на границе.

Как отмечает Lenta.ru, финансирования лишились госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств.