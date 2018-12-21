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Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против России
21 декабря 2018, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко вполне ожидаемо поприветствовал продление экономических санкций Евросоюза в отношении России и «непреклонность проукраинского единства в ЕС».
«Символично, что в канун Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических секторальных санкций против России за агрессию на Донбассе. После моих встреч в Брюсселе на полях Европейского Совета я верил, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым, а цена агрессии для Кремля и дальше будет расти», - заявил украинский президент в своем фейсбуке.
«Однако, настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно – к попытке реванша на Украине и созданию альтернативных ценностей в Европе. Мы должны укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте», - не забыл припугнуть европейское сообщество лидер Незалежной.
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