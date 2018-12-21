Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по ДРСМД

Генеральная ассамблея ООН на сегодняшнем заседании не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Предваряя голосование по резолюции, первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский пояснил, что принятие документа даст возможность Генассамблее ООН «высказать рекомендацию участникам ДРСМД в пользу его сохранения и продолжения выполнения ими взятых на себя обязательств в полном объеме». В итоге за документ проголосовали 43 страны, против – 46, воздержались 78.

«Все говорят о необходимости сохранения договора. Но голосование выявило, кто по-настоящему за договор, а кто только говорит об этом», - приводит комментарий постпреда России в ООН Василия Небензи РИА Новости.