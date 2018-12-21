Латвия: рождественское мероприятие на русском! «Шаусмас»!

Не за горами католическое Рождество. В столице Латвии полным ходом идут приготовления к этому светлому дню: проходят различные концерты, спектакли, благотворительные мероприятия. Но рождественскую суету осложнил … «языковой вопрос».

Партия «Согласие» решила устроить народу праздник – рождественское мероприятие около торгового центра «Минск». Яркие огни елки, сказочный дед Мороз, смех, веселье. Вот только все это проходило на русском языке! Не всем гражданам Риги понравился такой ход событий: они решили пожаловаться во фракцию национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай» и в Центр государственного языка. Сказано – сделано! Фракция националов не заставила «долго ждать»: немедленно

потребовала у ответственных муниципальных органов разъяснений по поводу организованного думой рождественского мероприятия на русском языке.

Лидер фракции « Тевземей ун Бривибай» Наурис Пунтулис так объяснил свое желание разобраться в данной ситуации: « Использование государственного языка на муниципальных мероприятиях должно соблюдаться в первую очередь! Сейчас, когда мы переходим на обучение на государственном языке, подобное совершенно неприемлемо!»

Однако, у представителя Центра государственного языка Сармите Павулена другое объяснение: она сообщила, что ЦГЯ получил информацию о проведении подобного мероприятия, и о том, что его организует партия «Согласие». А любая партия имеет право проводить различные мероприятия на иностранном языке, если до этого о них была распространена информация на государственном языке.

Право слово, скоро Рождество, господа! Давайте дружить!