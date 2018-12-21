В Крыму призвали серьезно относиться к звучащим из Киева заявлениям

Неадекватные заявления из уст представителей киевского режима кажутся безумными, но они могут представлять реальную угрозу, и следует относиться серьезно, считает крымский депутат Сергей Шувайников.

«Угроза секретаря СНБО Украины Александра Турчинова уничтожить Крымский мост – повод принять адекватные ответные меры. Украинская сторона идет на обострение ситуации, пытаясь поднять свой рейтинг в глазах США и ЕС. Турчинов идет на открытую провокацию, прекрасно понимая, что любая попытка уничтожения моста вызовет адекватные вооруженные действия со стороны России», - прокомментировал зампред комитета Госсовета Крыма по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников недавнее заявление Турчинова о повторной отправке украинских кораблей в Керченский пролив.

«Крымский мост – один из стратегически важных объектов. Надо усилить его охрану, не допустить провокаций и проявлять бдительность. У Турчинова уровень абсурдности иногда зашкаливает, но после таких провокационных заявлений все может случиться», - приводит мнение крымского депутата «РГ».