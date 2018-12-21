Трое российских пилотов погибли в результате крушения Ан-26

В результате крушения самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго погибли трое российских пилотов, их фамилии устанавливаются, сообщил сегодня посол России в Конго Алексей Сентебов.

«К сожалению, подтвердилось, что все трое погибли и что все трое являются гражданами России. Тела погибших доставлены в морг. Сейчас мы устанавливаем их персональные данные, чтобы наладить связь с родственниками», - сообщил Алексей Сентебов.

Самолет Ан-26 1984 года выпуска перевозил оборудование, предназначенное для проведения предстоящих в республике 30 декабря президентских, парламентских и местных выборов. На борту самолета находились трое российских пилотов и двадцать пассажиров. Экипаж перестал выходить на связь с наземной диспетчерской службой накануне вечером. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия, сообщает РИА Новости.