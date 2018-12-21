Фрегат ВМФ России с «Калибрами» вызвал истерику в сети

Фрегат ВМФ России, оснащенный ракетами «Калибр», взял курс на Азовское море, сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на «очевидца». Это сообщение вызвало форменную истерику в глобальной сети.

Российский фрегат с «Калибрами» был замечен сегодня в 2,7 километрах от берега в районе Феодосии стрингером агентства Reuters. «Корабль вооружен двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм, реактивным противоторпедным бомбометом, автоматической артиллерийской установкой А-190 калибром 100 мм, ракетами «Калибр-НК». Также на вооружении фрегата две вертикальные пусковые установки по 12 зенитных ракет комплекса «Штиль-1» и две шестиствольные пушки АК-630М», - рассказал ну очень глазастый «очевидец», разглядев все это на расстоянии полутора морских миль от берега и не забыв добавить еще и про вертолет на борту фрегата.

Новость активно подхватили украинские и западные СМИ, раздувающие милитаристскую истерию вокруг Азовского моря после инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Пользователи сети прокомментировали это сообщение как «сигнал» Украине и ее западным кураторам на случай повторной попытки «прорыва» через Керченский пролив.

Впрочем, нашлись и разумные люди, которые усомнились в истинности утверждения, что российский фрегат держит курс на Азовское море. Кром етого, корабль был опознан по описанию – таких фрегатов у Черноморского флота России всего три. «Неопознанный военный объект есть на самом деле сторожевой фрегат «Адмирал Григорович» ЧФ ВМФ России, выполняющий плановые задачи в акватории Черного моря. Успокойтесь», - приводит компетентный комментарий TooDay.