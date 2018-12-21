Трамп похвалился своими успехами в борьбе с террористами

Президент США Дональд Трамп выступил сегодня с хвастливым заявлением. По мнению американского лидера, он один нанес террористам больше урона, чем кто-либо из его предшественников.

Американский президент высказался о своем личном вкладе в борьбу с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»: «Я нанес им больший урон, чем все предыдущие президенты. Они не могут даже приблизиться к тому, чего достиг я!», - написал Дональд Трамп в своем твиттере.

Ранее в США заявили о выводе своих войск из Сирийской Арабской Республики, на территории которой они проводят военную кампанию без разрешения официальных властей Сирии.