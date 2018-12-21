ЕС продлил санкции в отношении России

Сегодня Совет Евросоюза принял решение продлить экономические санкции в отношении конкретных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года, ссылаясь на отсутствие прогресса по минским соглашениям.

«Учитывая, что не было достигнуто никакого прогресса в выполнении Минских договоренностей, Европейский совет принял политическое решение о продлении экономических санкций против России», - сообщается на сайте Евросовета.

ЕС ввел экономические санкции в отношении России 31 июля 2014 года, после присоединения Крыма, «в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». С тех пор они автоматически продлеваются каждые полгода, при этом ЕС ссылается на неуступчивое поведение РФ, а также на многомиллиардные убытки, которые несет европейская экономика из-за санкций против России.