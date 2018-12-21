Украина не готова вступить в НАТО, заявил Курт Волкер

Украина не готова к вступлению в НАТО, а Североатлантический альянс, в свою очередь, не готов принять Украину в число своих членов, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двусторонних договоренностей», - заявил Курт Волкер в интервью в ходе своего недавнего визита на Украину.

При этом спецпредставитель Госдепартамента США не забыл «подсластить пилюлю», напомнив, что именно США поддерживают возможное будущее членство Украины в Альянсе и, как он выразился, «держат двери открытыми», передает РИА Новости.