//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Расследование дела футболистов Мамаева и Кокорина завершено
- Александр Малинин не поехал в поселок под Екатеринбургом на похороны отца
- Сергей Лазарев признался, что сынишка довел его до слез
- Игорь Николаев продемонстрировал архивное фото Аллы Пугачевой из Японии
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Конго разбился самолет Ан-26, на борту были три пилота из РФ
21 декабря 2018, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Демократической Республике Конго потерпел крушение самолет Ан-26, на борту которого находились 23 человека, в том числе – три пилота из России, сообщил сегодня посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока неизвестны имена и судьбы наших пилотов», - рассказал российский дипломат.
Самолет Ан-26 1984 года выпуска, принадлежащий местной авиакомпании, перестал выходить на связь с наземной диспетчерской службой накануне вечером. Предположительно, самолет потерпел крушение в 35 километрах от Киншасы. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия, сообщает РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
США намерены следить за русскими в Арктике при помощи самолетов
//В мире
СМИ назвали условие превращения Коломойского в «безраздельного хозяина Украины»
//Новости МирТесен
//Общество
Александр Малинин не поехал в поселок под Екатеринбургом на похороны отца
Максим Матвеев считает свою жену Елизавету Боярскую чудом и прекрасной женщиной
//В мире
//Новости партнеров
//Армия
//Общество
Герой России: Экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите
//Общество
//В мире
В Конго разбился самолет Ан-26, на борту были три пилота из РФ
//Новости СМИ2
//В мире
Эксперт оценил предложение депутата Рады объявить войну России
//В мире
Латвия: в архивах КГБ найдены имена митрополита, политиков, писателей
//Общество
//Общество
Вскрытие покажет: в МВД предложили разрешить полицейским вскрывать машины
//Общество
//Общество
//В мире
Противник Порошенко огласил вероятный срок возвращения Донбасса в состав Украины
//Общество
//Общество
//Политика
//Общество
Эксперты рассказали, как правильно выбрать сладости к Новому году
//Общество
//В мире
США ещё не ушли из Сирии, но возбудили Израиль своим заявлением
Игорь Николаев продемонстрировал архивное фото Аллы Пугачевой из Японии