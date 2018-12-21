В Конго разбился самолет Ан-26, на борту были три пилота из РФ

В Демократической Республике Конго потерпел крушение самолет Ан-26, на борту которого находились 23 человека, в том числе – три пилота из России, сообщил сегодня посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока неизвестны имена и судьбы наших пилотов», - рассказал российский дипломат.

Самолет Ан-26 1984 года выпуска, принадлежащий местной авиакомпании, перестал выходить на связь с наземной диспетчерской службой накануне вечером. Предположительно, самолет потерпел крушение в 35 километрах от Киншасы. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия, сообщает РИА Новости.