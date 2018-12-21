РФ выслала шведского дипломата

Россия выслала шведского дипломата в ответ на отказ в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы, сообщила сегодня пресс-служба шведского внешнеполитического ведомства.

«МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть страну», - рассказали в пресс-службе МИД Швеции.

Представитель пресс-службы МИД Швеции отметила, что Стокгольм выразил свое сожаление в связи с этим решением Москвы. При этом в ведомстве не уточнили, чем российская сторона объяснила высылку шведского дипломата, сообщает РИА Новости.