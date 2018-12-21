Эксперт оценил предложение депутата Рады объявить войну России

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин прокомментировал проект обращения депутатов Верховной рады Украины к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить войну России. В Раде просят Порошенко объявить войну России

«В этом проекте нет ничего удивительного. Киев постоянно наращивает агрессивные действия и проводит эскалацию отношений с Россией. Не так давно было принято официально, что Россия – это «агрессор». Поэтому следующий шаг – объявить войну – выглядит логично. Особенно после всех предыдущих заявлений Порошенко, это абсолютно вписывается в логику действий киевского режима», - считает эксперт.

Игорь Шишкин также отметил, что раньше или позже этот документ будет принят украинским парламентом: «Через какое-то время обязательно поступит на рассмотрение и будет принят. В этом сомневаться не приходится», - приводит его слова RT.