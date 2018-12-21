Пушков об увольнении Трампом Мэттиса: Стабильнось в Вашингтоне не ночевала

Российский политик Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса и кандидатуры будущущего министра обороны США, который сменит его. Как отметил Пушков, президент США Дональд Трамп "меняет министров и глав аппарата, как перчатки".

Глава Пентагона уходит в отставку

"Глава Минобороны США уйдет в отставку. Она назревала уже давно, последней каплей стало решение Трампа "уйти из Сирии". Мэттис же был сторонником сохранения там воинского контингента США. Трамп меняет министров и глав аппарата, как перчатки: стабильность в Вашингтоне не ночевала", - написал Пушков в Твиттер.

Напомним, Трамп поменял уже трех глав Пентагона. О Мэттисе Пушков сказал: "Мэттис был жестким, но не без реализма: на конфликт с Россией не нарывался".

"Теперь вопрос - кто придет на место Мэттиса. Замена Тиллерсона на Помпео лишь усилила антироссийское начало в политике США и свела почти к нулю общение главы Госдепа с Москвой Мэттис был жестким, но не без реализма: на конфликт с Россией не нарывался. К лучшему ли будет замена?" - рассуждает Алексей Пушков.