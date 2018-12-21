Противник Порошенко огласил вероятный срок возвращения Донбасса в состав Украины

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, в течение какого срока, по его мнению, Киев восстановит контроль над Донбассом. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в разговоре с журналистами.

Коломойский отметил, что на востоке Украины идет гражданский конфликт, поскольку с обеих сторон в нем участвуют граждане одной и той же страны. Данное противостояние, по словам предпринимателя, носит локальный характер, так как оно не выходит за границы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Игорь Коломойский, являющийся противником действующего президента Петра Порошенко, дал свой прогноз относительно вероятного возвращения Донбасса в состав Украины. Согласно точке зрения бизнесмена, это событие произойдет в течение ближайших пяти лет, пишет сайт «ПолитНавигатор».

Ранее СМИ процитировали киевского писателя Леся Подервянского, который рассказал о пользе потери территорий ДНР и ЛНР для Украины.