Пушков высказался о проверке Би-Би-Си Роскомнадзором

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу проверки Би-Би-Си (ВВС World News) Роскомнадзором. В Роскомнадзоре ранее сообщили о решении изучить на соответствие законодательству материалы BBC World News и интернет-ресурсов телерадиокомпании.

Проверка стала ответным шагом на обвинения британского медиарегулятора Ofcom в адрес канала RT. Как подчеркнул российский политик, Россия предупреждала Великобританию о последствиях притеснения российских СМИ.

"Роскомнадзор начал проверку ВВС World News в России в порядке ответа на претензии и угрозу применения санкций к RТ в Англии. О таком сценарии мы британцев предупреждали. Лично говорил о неизбежном ответе британским депутатам и дипломатам в ходе визита в Лондон в ноябре 2017-го", - написал Пушков в Twitter.