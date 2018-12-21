Потеря Украиной Крыма и Донбасса принесло пользу стране. С таким заявлением некоторое время назад выступил Лесь Подервянский, киевский писатель.

Согласно точке зрения Подервянского, отделение полуострова, вошедшего в состав Российской Федерации, и территорий, которые в данный момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, было «единственным выходом». Отпадение Крыма и части Донбасса вместе с проживающими там избирателями позволило властям Украины осуществить «хоть какие-нибудь реформы», процитировало Подервянского отечественное интернет-издание ФАН.

Крым стал российским регионом весной 2014 года, следом за этим на востоке Украины были образованы ДНР и ЛНР. Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Игорь Никулин предрек катастрофические последствия возможной диверсии представителей Киева в Донбассе.