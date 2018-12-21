Аэропорт Гатвик в Лондоне возобновил работу после сбоя из-за беспилотников

Лондонский аэропорт Гатвик днем в пятницу, 21 декабря, возобновил работу после серьезного двухдневного сбоя. Инцидент произошел 19 декабря из-за полетов беспилотников неподалеку от авиагавани.

Уточняется, что к настоящему моменту взлетно-посадочная полоса уже открыта, в скором времени будет проведено несколько взлетов и посадок. Однако, как уточняет RT, сотрудники аэропорта предупреждают пассажиров о вероятности задержек и даже отмен рейсов.

Напомним, два дня назад Гатвик приостановил работу, поскольку руководство авиагавани поступила информация о двух дронах, которые кружили над территорией аэродрома. Из-за этого пришлось отменить 760 рейсов, вследствие чего вовремя вылететь из Лондона не смогли примерно 110 тысяч человек.