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США ещё не ушли из Сирии, но возбудили Израиль своим заявлением

21 декабря 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

США ещё не ушли из Сирии, но возбудили Израиль своим заявлением

Будет ли реализовано это заявление президента США Дональда Трамп неизвестно.  Как привык уже мир, Трамп заявляет, а его советники потом интерпретируют. Тем более в Сенате эта инициатива американского лидера не получила поддержки.

Возможный вывод американского контингента из Сирии в связи с окончанием борьбы против террористов особенно обеспокоил израильтян. Их раздражает возможное усиление Ирана в этом регионе, и ради обеспечения безопасности своего государства израильтяне теперь готовятся к войне на территории Сирии.

Однако военные эксперты говорят, что пути поставок грузов из Ирана в Сирию не были под контролем американцев и проходили далеко от границ с Израилем. К тому же другой игрок в этом регионе - Турция - не даст особенно разойтись Ирану. Сирийские курды как кость в горле у турецких политиков, поэтому в одиночку Иран не сможет решать вопросы в этом регионе. Также международную общественность успокаивает и то, что большую часть территории Сирии контролирует официальное правительство республики. Между тем французы не собираются покидать Сирию вслед за американцами.

Хоть и с большей частью террористических организаций на территории республики покончено, но отдельные очаги будут ещё долго появляться, требуя подавления.

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